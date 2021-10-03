Консорциум журналистов-расследователей назвал США крупнейшим налоговым убежищем

Международный консорциум журналистов-расследователей в своем "Досье Пандоры" заявил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим налоговым убежищем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечает издание, подобная ситуация может поставить в неловкое положение президента США Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы.
"В документах говорится, что в штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов богатства, связанного с лицами, ранее обвиняемыми в серьезных финансовых преступлениях", - говорится в материале.
Ранее сообщалось, что показала утечка Pandora papers.