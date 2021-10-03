Консорціум журналістів-розслідувачів назвав США найбільшим податковим притулком

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів у своєму "досьє Пандори" заявив, що Сполучені Штати є найбільшим податковим притулком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як зазначає видання, подібна ситуація може поставити в незручне становище президента США Джо Байдена, який пообіцяв очолити міжнародні зусилля щодо забезпечення прозорості світової фінансової системи.
"У документах йдеться, що в штаті Південна Дакота, зокрема, знаходяться мільярди доларів багатства, пов'язаного з особами, раніше обвинуваченими в серйозних фінансових злочинах", - йдеться в матеріалі.
Раніше повідомлялося, що показав витік Pandora papers.