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Консорциум журналистов-расследователей назвал США крупнейшим налоговым убежищем

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Воскресенье 03 октября 2021 21:49
Консорциум журналистов-расследователей назвал США крупнейшим налоговым убежищем Фото: президент США Джо Байден
Автор: Валерия Полищук

Международный консорциум журналистов-расследователей в своем "Досье Пандоры" заявил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим налоговым убежищем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, подобная ситуация может поставить в неловкое положение президента США Джо Байдена, который пообещал возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы.

"В документах говорится, что в штате Южная Дакота, в частности, находятся миллиарды долларов богатства, связанного с лицами, ранее обвиняемыми в серьезных финансовых преступлениях", - говорится в материале.

Ранее сообщалось, что показала утечка Pandora papers.

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