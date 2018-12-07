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В Консорциум партнеров украинской ГТС вошли 5-7 западных компаний

Новости » Энергетика    07.12.2018 - 10:56
В Консорциум партнеров украинской ГТС вошли 5-7 западных компаний
Иллюстративное фото (Нафтогаз Украины)

Консорциум готов участвовать в управлении ГТС, но не готов покупать устаревшие мощности

Западные компании-операторы газотранспортных несколько месяцев назад создали Консорциум партнеров украинской ГТС и сейчас подписывают соответствующее соглашение. Об это глава наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" Вальтер Больц сказал в интервью РБК-Украина.

"Сейчас их пять-семь компаний-операторов. Кто-то из них уже присоединился к Консорциуму, кто-то еще в процессе обсуждения деталей", - сказал он.

По его словам, эти компании хотят быть вовлечены в процесс управления украинской ГТС и точный механизм и форма этой вовлеченности пока еще обсуждается.

"Но что понятно уже сейчас: им не интересно выкупить 49-процентную долю украинских газотранспортных активов. Никто из них не готов сейчас потратить миллиарды на покупку доли украинской ГТС", - сказал Копач.

Однако он отметил, что компании заинтересованы в управлении этим активом.

"Члены Консорциума готовы участвовать в непосредственном управлении, помочь с инвестированием обоснованной суммы (может не напрямую) в модернизацию газотранспортной системы. То есть, они готовы значительно вкладываться, но не готовы платить за существующие устаревшие газотранспортные мощности", - сказал он.

Напомним, глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд в интервью РБК-Украина сообщила, что в августе 2018 года ряд европейских компаний-газотранспортных операторов объединились в специальный Консорциум, который может стать партнером украинской газотранспортной системы.

Отметим, в ноябре 2018 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил стоимость украинской газотранспортной системы в 14 млрд долларов и признал, что европейские партнеры не готовы покупать ГТС по такой оценке.

Западные партнеры не готовы выкупать долю украинской ГТС, - Больц ЕС заинтересован в долгосрочном контракте на транзит газа по Украине, - Больц
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