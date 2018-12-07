До Консорціуму партнерів української ГТС увійшли 5-7 західних компаній

Ілюстративне фото (Нафтогаз України)

Консорціум готовий брати участь в управлінні ГТС, але не готовий купувати застарілі потужності

Західні компанії-оператори газотранспортних кілька місяців тому створили Консорціум партнерів української ГТС і зараз підписують відповідну угоду. Про це глава наглядової ради "Магістральних газопроводів України" Вальтер Больц сказав в інтерв'ю РБК-Украина.

"Зараз їх п'ять-сім компаній-операторів. Хтось із них вже приєднався до Консорціуму, хтось ще в процесі обговорення деталей", - сказав він.

За його словами, ці компанії хочуть бути залучені в процес управління української ГТС і точний механізм і форма цієї залученості поки ще обговорюється.

"Але що зрозуміло вже зараз: їм не цікаво викупити 49-процентну частку українських газотранспортних активів. Ніхто з них не готовий зараз витратити мільярди на купівлю частки української ГТС", - сказав Копач.

Проте він зазначив, що компанії зацікавлені в управлінні цим активом.

"Члени Консорціуму готові брати участь у безпосередньому управлінні, допомогти з інвестуванням обґрунтованої суми (може не прямо) в модернізацію газотранспортної системи. Тобто, вони готові значно вкладатися, але не готові платити за існуючі застарілі газотранспортні потужності", - сказав він.

Нагадаємо, голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд в інтерв'ю РБК-Україна повідомила, що в серпні 2018 року ряд європейських компаній-газотранспортних операторів об'єдналися в спеціальний Консорціум, який може стати партнером української газотранспортної системи.

Зазначимо, в листопаді 2018 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв оцінив вартість української газотранспортної системи в 14 млрд доларів і визнав, що європейські партнери не готові купувати ГТС за такою оцінкою.