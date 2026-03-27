Консолі Sony PlayStation 5 суттєво подорожчають: коли та наскільки

15:12 27.03.2026 Пт
2 хв
Скільки прийдеться заплатити за PlayStation 5 з квітня?
aimg Костянтин Широкун
Фото: консолі Sony PlayStation 5 суттєво подорожчають (playstation.blog)

Компанія Sony оголосила про підвищення цін на ігрову консоль PlayStation 5 з 2 квітня на тлі подорожчання компонентів.

"З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та PlayStation Portal у всьому світі. Зміни цін впливають на нашу спільноту, і після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб продовжувати надавати ігровий досвід у всьому світі", - зазначили у компанії.

Зокрема, японський виробник електроніки таким чином змушений коригувати цінники на PlayStation 5 через кризу на ринку пам'яті. Повідомляється, що оновлені роздрібні ціни на консолі PS5 почнуть діяти з 2 квітня.

Оновлені рекомендовані роздрібні ціни на консолі PS5 набувають чинності з 2 квітня 2026 року.

Нові ціни на PS5 у Європі:

  • PS5 – 649,99 євро;
  • PS5 Digital Edition – 599,99 євро;
  • PS5 Pro – 899,99 євро.

Ціни у Сполучених Штатах:

  • PS5 – 649,99 доларів;
  • PS5 Digital Edition – 599,99 доларів;
  • PS5 Pro – 899,99 доларів.

Зрештою, ціни на PS5 та PS5 Pro в Європі зростуть одразу на 100 євро. На момент виходу на ринки Європи PS5 коштувала 500 євро – тобто йдеться про зростання ціни на 150 євро за п’ять років з моменту старту продажів п'ятого покоління консолі.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли, як правильно почистити кеш та прискорити роботу PlayStation 5. Це нескладна процедура, яка часто допомагає повернути системі швидкість і стабільність.

