Консолі Sony PlayStation 5 суттєво подорожчають: коли та наскільки

"З огляду на постійний тиск у світовій економічній ситуації, ми вирішили підвищити ціни на PS5, PS5 Pro та PlayStation Portal у всьому світі. Зміни цін впливають на нашу спільноту, і після ретельної оцінки ми дійшли висновку, що це необхідний крок, щоб продовжувати надавати ігровий досвід у всьому світі", - зазначили у компанії.

Зокрема, японський виробник електроніки таким чином змушений коригувати цінники на PlayStation 5 через кризу на ринку пам'яті. Повідомляється, що оновлені роздрібні ціни на консолі PS5 почнуть діяти з 2 квітня.

Нові ціни на PS5 у Європі:

PS5 – 649,99 євро;

PS5 Digital Edition – 599,99 євро;

PS5 Pro – 899,99 євро.

Ціни у Сполучених Штатах:

PS5 – 649,99 доларів;

PS5 Digital Edition – 599,99 доларів;

PS5 Pro – 899,99 доларів.

Зрештою, ціни на PS5 та PS5 Pro в Європі зростуть одразу на 100 євро. На момент виходу на ринки Європи PS5 коштувала 500 євро – тобто йдеться про зростання ціни на 150 євро за п’ять років з моменту старту продажів п'ятого покоління консолі.