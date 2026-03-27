RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Консоли Sony PlayStation 5 существенно подорожают: когда и насколько

15:12 27.03.2026 Пт
2 мин
Сколько придется заплатить за PlayStation 5 с апреля?
aimg Константин Широкун
Фото: консоли Sony PlayStation 5 существенно подорожают (playstation.blog)

Компания Sony объявила о повышении цен на игровую консоль PlayStation 5 со 2 апреля на фоне подорожания компонентов.

"Учитывая постоянное давление в мировой экономической ситуации, мы решили повысить цены на PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal во всем мире. Изменения цен влияют на наше сообщество, и после тщательной оценки мы пришли к выводу, что это необходимый шаг, чтобы продолжать предоставлять игровой опыт во всем мире", - отметили в компании.

В частности, японский производитель электроники таким образом вынужден корректировать ценники на PlayStation 5 из-за кризиса на рынке памяти. Сообщается, что обновленные розничные цены на консоли PS5 начнут действовать со 2 апреля.

Обновленные рекомендованные розничные цены на консоли PS5 вступают в силу со 2 апреля 2026 года.

Новые цены на PS5 в Европе:

  • PS5 - 649,99 евро;
  • PS5 Digital Edition - 599,99 евро;
  • PS5 Pro - 899,99 евро.

Цены в Соединенных Штатах:

  • PS5 - 649,99 долларов;
  • PS5 Digital Edition - 599,99 долларов;
  • PS5 Pro - 899,99 долларов.

В конце концов, цены на PS5 и PS5 Pro в Европе вырастут сразу на 100 евро. На момент выхода на рынки Европы PS5 стоила 500 евро - то есть речь идет о росте цены на 150 евро за пять лет с момента старта продаж пятого поколения консоли.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
