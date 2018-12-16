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Консерватори готують новий референдум щодо Brexit за спиною у Мей, - The Sunday Times

Новини » Політика    16.12.2018 - 20:21
Консерватори готують новий референдум щодо Brexit за спиною у Мей, - The Sunday Times
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Деякі британські урядовці хочуть виходу Британії з ЄС без угоди

Представники британської Консервативної партії ведуть підготовку до ще одного референдуму щодо виходу Британії з Євросоюзу (Brexit) без відома прем'єр-міністра Терези Мей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Sunday Times.

Як повідомляється, консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії з пропозицією створити міжпартійну коаліцію для нового голосування по Brexit.

Також, уряді обговорюється можливість запропонувати виборцям вибір між угодою Терези Мей та Brexit без угоди. В уряді сподіваються, що депутати під час відповідного голосування включать до бюлетеня і питання про відмову від Brexit.

"Прем’єр-міністр зможе сказати виборцям, що вона намагалася виконати результати референдуму, але парламент сказав своє слово", - заявило джерело видання.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер заявив, що Великобританія і Європейський союз повинні підготуватися до другого референдуму за Brexit, тому що парламент, ймовірно, не зможе домовитися про процедуру виходу Британії з ЄС.

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