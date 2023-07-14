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Консенсус щодо членства України в НАТО треба будувати вже зараз, - Держдеп США

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П'ятниця 14 липня 2023 13:18
Консенсус щодо членства України в НАТО треба будувати вже зараз, - Держдеп США Фото: офіційний представник Держдепу США Андреа Калан (кадр з відео)
Автор: Мілан Лєліч, Єлизавета Драбкіна

Рішення НАТО ухвалюються на основі консенсусу усіх країн-членів, тому важливо вже зараз досягати єдності з приводу приєднання України до Альянсу.

Про це заявила офіційний представник Держдепу США Андреа Калан в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, з одного боку, саміт у Вільнюсі - це перемога для України та Альянсу, яка показує, що НАТО сильне. Хоча наша держава не отримала всього, що хотіла, але почала працювати Рада НАТО-Україна. Також на саміті лунали багато заяв про допомогу для України.

Загалом, у підсумковому комюніке включено формулювання про те, що Альянс підтримує Україну у довгостроковій перспективі. Тому Калан вважає це "перемогою", а не "зрадою", адже відносини між Україною та НАТО стали сильнішими.

Представник Держдепу США визнала, що президент України Володимир Зеленський, певно, не отримав усе, чого хотів. Натомість він мав можливість сказати іншим лідерам, чого прагне для своєї держави, а також пояснити важливість підтримки Україну та того, аби країна стала членом НАТО. Вона вважає важливим, щоб усі країни чули це.

Вона закликала не забувати, що Альянс працює на основі консенсусу, а він будується повільно.

"Потрібно розпочати будувати консенсус зараз, щоб потім, коли Україна отримає запрошення, консенсус було вже сформовано. І це важливо", - додала Калан.

Вступ України до НАТО

На саміті Альянсу у Вільнюсі Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу. При цьому на ньому узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в НАТО.

Зокрема, зазначено, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови. При цьому для держави скасували ПДЧ (План дій до членства).

Окрім того, країни G7 ухвалили спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Вони передбачають довгострокову підтримку у сфері безпеки та економіки для нашої країни.

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