Консенсус по членству Украины в НАТО нужно строить уже сейчас, - Госдеп США

Решения НАТО принимаются на основе консенсуса всех стран-членов, поэтому важно уже сейчас добиваться единства по поводу присоединения Украины к Альянсу.

По ее словам, с одной стороны, саммит в Вильнюсе - это победа для Украины и Альянса, которая показывает, что НАТО сильный. Хотя наше государство не получило всего, что хотело, но начал работать Совет НАТО-Украина. Также на саммите звучали многие заявления о помощи для Украины.

В целом, в итоговом коммюнике включена формулировка о том, что Альянс поддерживает Украину в долгосрочной перспективе. Поэтому Калан считает это "победой", а не "зрадой", ведь отношения между Украиной и НАТО стали сильнее.

Представитель Госдепа США признала, что президент Украины Владимир Зеленский, по всей видимости, не получил все, чего хотел. В то же время он имел возможность сказать другим лидерам, чего стремится для своего государства, а также объяснить важность поддержки Украины и того, чтобы страна стала членом НАТО. Она считает важным, чтобы все страны это слышали.

Она призвала не забывать, что Альянс работает на основе консенсуса, а он строится медленно.

"Нужно начать строить консенсус сейчас, чтобы потом, когда Украина получит приглашение, консенсус уже был сформирован. И это важно", - добавила Калан.

Вступление Украины в НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина так и не получила четких условий и графика вступления. При этом на нем согласовали совместное коммюнике по Украине, в котором обозначили видение того, каким должен быть путь Украины к членству в НАТО.

В частности, отмечается, что Украина получит приглашение после того, как страны блока согласятся на это, и государство выполнит определенные условия. При этом для государства отменили ПДЧ (план действий к членству).

Кроме того, страны G7 приняли общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины. Они подразумевают долгосрочную поддержку в сфере безопасности и экономики для нашей страны.

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