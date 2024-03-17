В Конотопі пролунали вибухи: є влучання в інфраструктуру

"Два прильоти! Інфраструктура!", - повідомив Семеніхін.

Оновлено о 21:35.

Сумська обласна військова адміністрація наголосила, що російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумської області.

"Сьогодні 17 березня, внаслідок ракетної атаки були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури Конотопа", - наголосили в ОВА.



За даними адміністрації, люди не постраждали, на місці працюють всі необхідні служби.

Російські удари по Сумах та області

Нагадаємо, ввечері 15 березня, війська РФ завдали ракетного удару по Конотопу Сумської області. Зокрема, під атаку потрапила цивільна інфраструктура міста.

Раніше, 14 березня, внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго". Стало відомо, що внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер.

Загалом тоді було пошкоджено чотири таких системи.

Крім того, російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

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