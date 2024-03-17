В Конотопе прогремели взрывы: есть попадания в инфраструктуру

"Два прилета! Инфраструктура!", - сообщил Семенихин.

Российские удары по Сумам и области

Напомним, вечером 15 марта, войска РФ нанесли ракетный удар по Конотопу Сумской области. В частности, под атаку подверглась гражданская инфраструктура города.

Ранее, 14 марта, в результате вражеских обстрелов в Сумской области отключилась высоковольтная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Стало известно, что в результате ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области погиб инженер.

В общей сложности тогда были повреждены четыре таких системы.

Кроме того, российские войска обстреляли город Середино-Буда в Сумской области. В результате пострадали четыре человека.

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