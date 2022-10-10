У Конотопі повідомляють про "приліт"

У Конотопі Сумської області сьогодні, 10 жовтня, пролунав вибух. Ймовірно, російські окупанти обстріляли місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.