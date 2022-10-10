У Конотопі повідомляють про "приліт"
Фото: у Конотопі пролунали вибухи (Getty Images)
У Конотопі Сумської області сьогодні, 10 жовтня, пролунав вибух. Ймовірно, російські окупанти обстріляли місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
"Сумщина. Вибух. Конотоп. Не пишемо місця прильотів. Залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні окупанти масово обстрілюють Україну. Зокрема, ракетного удару зазнав Київ. Також вибухи чули у Хмельницькому, Львові, Житомирі, Харкові та Дніпрі.
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