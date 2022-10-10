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У Львівській області чути вибухи

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Львів, Понеділок 10 жовтня 2022 09:39
У Львівській області чути вибухи Фото: у Львівській області чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Львові та області вранці 10 жовтня пролунали вибухи. У деяких районах міста зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

Вибухи у місті також підтвердив мер Андрій Садовий. Однак, за його даними, над містом працює ППО.

Тим часом, у Львівських Telegram-каналах повідомляють про масові проблеми з енергопостачанням.

Нагадаємо, з самого ранку російські війська завдають масованих ракетних ударів по Україні. Зокрема, прильоти ворожих ракет зафіксовано у Києві , Дніпрі , Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях.

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