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В Конотопе сообщают о "прилете"

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Конотоп, Понедельник 10 октября 2022 10:29
В Конотопе сообщают о "прилете" Фото: в Конотопе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Конотопе Сумской области сегодня, 10 октября, раздался взрыв. Вероятно, российские оккупанты обстреляли город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Сумская область. Взрыв. Конотоп. Не пишем места прилетов. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня оккупанты массово обстреливают Украину. В частности, ракетному удару повергся Киев. Также взрывы слышали в Хмельницком, Львове, Житомире, Харькове и Днепре.

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Сумская область Обстріл Конотоп
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