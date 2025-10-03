У Конотопі помер чоловік, якоий отримав поранення під час роботи ППО

"Чоловік, якого в центрі Конотопа поранила в живіт куля ППО, сьогодні близько 21:00 помер в лікарні…Співчуття рідним і близьким", - повідомив Семеніхін.

Мер закликав жителів міста не знаходитися на вулиці й біля вікон, коли працюють сили ППО по ворожих цілях.