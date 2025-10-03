В Конотопе умер мужчина, который получил ранение во время работы ПВО

"Мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, сегодня около 21:00 умер в больнице...Соболезнования родным и близким", - сообщил Семенихин.

Мэр призвал жителей города не находиться на улице и возле окон, когда работают силы ПВО по вражеским целям.