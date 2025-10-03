В Конотопе умер мужчина, который получил ранение во время работы ПВО

В больнице Конотопа умер мужчина, которого 30 сентября в центре города пуля ПВО ранила в живот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Конотопа Артема Семенихина.
"Мужчина, которого в центре Конотопа ранила в живот пуля ПВО, сегодня около 21:00 умер в больнице...Соболезнования родным и близким", - сообщил Семенихин.
Мэр призвал жителей города не находиться на улице и возле окон, когда работают силы ПВО по вражеским целям.
Напомним, 30 сентября в Конотопе в результате работы ПВО по вражеским дронам был ранен 79-летний мужчина. Он получил пулевое ранение.
Мужчину сразу же доставили в больницу для срочной операции. Ему пришлось удалить почку и часть тонкого кишечника. Мужчина также потерял 2 литра крови.