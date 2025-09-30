ua en ru
У Конотопі куля ППО поранила чоловіка: перші подробиці

Конотоп, Вівторок 30 вересня 2025 11:33
У Конотопі куля ППО поранила чоловіка: перші подробиці Ілюстративне фото: у Конотопі куля ППО поранила чоловіка (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Конотопі внаслідок роботи ППО по ворожих дронах було поранено чоловіка. Він отримав кульове поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.

"В центрі поранено чоловіка 79 років кулею в живіт. Куля ППО! Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців", - повідомив Семеніхін.

За його даними, людину доставили до лікарні і приступають до термінової операції.

Атака на Конотоп

Варто зауважити, що з самого ранку 30 вересня, Конотоп перебуває під масштабною дроновою атакою. Місцева влада неодноразово повідомляла про вибухи. Ба більше, Семеніхін закликав жителів міста робити запаси водити та заряджати електронні пристрої.

Також нагадаємо, що вранці вівторка, 30 вересня, Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.

Обстріл РФ 30 вересня

Вчора ввечері росіяни запустили декілька груп ударних дронів типу "Шахед"- їх було зафіксовано на півночі та в центрі країни.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксувались у Київській області - там внаслідок атаки постраждала жінка.

Окрім того, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

