У Конотопі куля ППО поранила чоловіка: перші подробиці

У Конотопі внаслідок роботи ППО по ворожих дронах було поранено чоловіка. Він отримав кульове поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Артема Семеніхіна.

"В центрі поранено чоловіка 79 років кулею в живіт. Куля ППО! Тож не знаходимося біля вікон і на вулиці під час роботи хлопців", - повідомив Семеніхін.

За його даними, людину доставили до лікарні і приступають до термінової операції.

Атака на Конотоп

Варто зауважити, що з самого ранку 30 вересня, Конотоп перебуває під масштабною дроновою атакою. Місцева влада неодноразово повідомляла про вибухи. Ба більше, Семеніхін закликав жителів міста робити запаси водити та заряджати електронні пристрої.

Також нагадаємо, що вранці вівторка, 30 вересня, Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.