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В Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 16:33
В Сумской области лабораторно подтвердили 5 случаев COVID-19
Иллюстративное фото (скриншот с Youtube канала КГГА)

У умершей в Конотопе женщины коронавирус также подтвердился

В Сумской области по состоянию на 27 марта лабораторно подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную государственную администрацию (ОГА).

По данным ОГА, коронавирус лабораторно подтвердили у умершей жительницы Конотопского района, а также у 2 человек, контактировавших с ней. Сейчас контактные лица, которые также являются жителями Конотопского района, находятся в самоизоляции.

Еще два случая коронавируса подтвердили в Сумах. Один больной человек госпитализирован в областную инфекционную клиническую больницу, другой - на самоизоляции.

"Четыре человека в стабильном состоянии, заболевание пока без осложнений", - отметили в ОГА.

Кроме того, заражение коронавирусом в Сумской области подозревают в 11 человек, из них 8 - на самоизоляции и 3 - в учреждениях здравоохранения.

Напомним, ранее мэр Конотопа Артем Семенихин сообщал, что у жительницы Конотопского района два експрес-теста на коронавирус дали положительный результат. Однако в тот же день стало известно, что женщина скончалась в больнице Конотопа. Анализы женщины отправили в лабораторию для установления диагноза.

Кроме того, в тот же день в Сумской ОГА заявляли о лабораторном подтверждении первого случая коронавируса в области. Заболевание диагностировали в Сумах. Больного коронавирусом человека госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

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