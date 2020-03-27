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У Конотопі закрили відділення лікарні, де померла хвора на COVID-19

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 22:41
У Конотопі закрили відділення лікарні, де померла хвора на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відділення лікарні закрили для проведення дезінфекції

У Конотопі (Сумська область) закрили відділення районної лікарні, де нещодавно померла хвора коронавірусом жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус інфо Суми".

Зазначається, що головний санітарний лікар Сумської області розпорядився закрити Конотопську центральну районну лікарню імені академіка Михайла Давидова для проведення протиепідемічних заходів.

"Проведення цих заходів забезпечене необхідними деззасобами. Встановлено медичний персонал, який перебував у безпосередньому контакті з хворою на COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Медпрацівників, які контактували з хворою, перевірять на зараження коронавірусом. Решта працівників лікарні працюватимуть у штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області лабораторно підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. Коронавірус виявили у двох осіб, які контактували з померлою від COVID-19 конотопчанкою, та двох мешканців Сум.

Як писало РБК-Україна, 25 березні у Сумській області лабораторно підтвердили перший випадок коронавірусу. Захворювання зафіксували у Сумах. Хвору коронавірусом людину госпіталізували в спеціалізований медзаклад.

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Новини України КоронавірусКонотопСумская область
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