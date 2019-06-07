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У Конотопі автівка начальника поліції збила дитину на переході

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 23:37
У Конотопі автівка начальника поліції збила дитину на переході
Фото: на місці ДТП в Конотопі (facebook.com/Наталя Науменко)

Начальника Конотопського відділення поліції відсторонено від виконання службових обов'язків

У місті Конотоп (Сумська область) увечері 7 червня 2019 року поліцейський автомобіль збив на пішохідному переході 10-річну дитину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речниці прокурора Сумської області Наталії Науменко у Facebook.

Вона додала, що постраждалого хлопчика шпиталізовано, а водія затримано.

"Водій, який працює у Конотопському відділі поліції, на службовому авто здійснив наїзд на 10-річного хлопчика, що рухався по пішохідному переходу на вул. Успенсько-Троїцькій. Дитина госпіталізована. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зі слів речниці прокурора, водій пройшов освідування, яке визначило, що він був тверезим, його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Також зазначається, що слідство проводять слідчі ДБР під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

Водночас мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що автомобіль, який збив хлопчика у центрі Конотопа, значиться за начальником поліції міста та їхав на великій швидкості. Проте, чи був особисто начальник поліції за кермом, чи його водій - поки невідомо.

Зі слів Семеніхіна, дитина перебуває у вкрай важкому стані в реанімації, довелося викликати санавіацію.

Згодом у поліції повідомили, що за наказом керівника поліції Сумщини, на період проведення службової перевірки начальник Конотопського відділення поліції відсторонений від виконання службових обовʼязків. 

Нагадаємо, 7 червня на трасі Київ-Чоп у Рівненській області зіткнулися вантажівка, маршрутка з 15 пасажирами і легковий автомобіль
 

На трасі Київ-Чоп зіткнулися маршрутка, вантажівка та легковик Під Києвом при зіткненні двох маршруток постраждали 26 людей
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