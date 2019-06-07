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На трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 21:43
На трассе Киев-Чоп столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка
Фото: ДТП на трассе Киев-Чоп (rv.npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадал дин человек

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик, маршрутка с 15 пассажирами и легковой автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Авария произошла в пятницу около 5 вечера в селе Бабий Гощанского района. В результате аварии травмирован водитель КАМАЗа, его доставили в больницу. Никто из пассажиров микроавтобуса не пострадал.

В результате столкновения поврежденные машины перекрыли трассу, что осложнило движение на этом участке.

Напомним, в Херсонской области вблизи села Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли и еще один человек был госпитализирован

Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

Добавим, в Киеве вблизи станции метро "Дорогожичи" автобус сбил трех человек на пешеходном переходе. Автобус сбил пешеходов, после чего протащил их через перекресток и остановился уже за другим пешеходным переходом.

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