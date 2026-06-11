Конотоп залишився без води та світла через атаку РФ

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 11 червня російські війська атакували Україну більш ніж двома сотнями дронів та запускали ракети "Іскандер-М". Більшість ворожих цілей ППО вдалося збити, але є влучання.

Вчора ввечері стало відомо, що росіяни атакували у Чорному морі два суховантажних судна під прапором Барбароса та Панами, які прямували морським коридором.

Окрім того, окупанти здійснили кілька хвиль ударів по півдню Одеської області. Під ворожі удари потрапили цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура.

Також вчора вранці росіяни масовано атакували Харків. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі.