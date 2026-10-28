Конотоп п'яту добу без світла: як живе місто та що з відновленням

Чому в Конотопі досі немає світла

У "Сумиобленерго" розповіли РБК-Україна, що роботи з відновлення електропостачання тривають безперервно.

Водночас, за словами Семеніхіна, енергетичні об'єкти, які зазнали влучань, повністю зруйновані й не підлягають відновленню. Електроенергію вдається подавати переважно вночі до лікарні, а іноді - до водоканалу. Решта міста залишається без світла.

"Прогнозів немає ніяких взагалі, тому що там, ну, немає того, що там було: обладнання немає, воно знищене", - повідомив міський голова.

Він також зазначив, що раніше облаштований захист енергетичних об'єктів спрацював. Однак російські удари пошкодили частини інфраструктури, для яких додаткового захисту не передбачили.

За інформацією "Сумиобленерго", внаслідок атаки на енергооб'єкти в ніч на 24 жовтня пошкоджено кілька об'єктів енергетики. Це суттєво ускладнило відновлення електропостачання та обмежило можливості резервного заживлення споживачів.

В енергокомпанії зазначають, що роботи тривають безперервно. Водночас з міркувань безпеки там не розголошують етапи відновлення та подробиці робіт.

Конотопу терміново потрібен дизель

Ще однією проблемою для міста стало скорочення запасів пального для генераторів. За словами Семеніхіна, Конотоп використовує дизель, який заготовили до початку російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Міський голова попередив, що запаси можуть вичерпатися найближчим часом. Це створить ризики для роботи пунктів незламності.

"Нам потрібно на даний момент мінімум 40 тонн дизеля. Дуже сподіваємося, нам все ж таки допоможуть, почують нас", - зазначив Семеніхін.

Як місто живе під час відключень

Попри тривалу відсутність електроенергії, освітні заклади Конотопа продовжують працювати. За словами мера, дитячі садочки відкриті, а дітей забезпечують гарячим харчуванням. Школи перебувають на канікулах згідно з графіком, який збігся з періодом відключень.

Мешканці поступово пристосовуються до перебоїв з електропостачанням, зокрема встановлюють сонячні панелі. Місцеві підприємці також намагаються допомагати людям, які залишилися без світла.

Семеніхін наголосив, що містяни продовжують підтримувати одне одного та налаштовані триматися попри складну ситуацію.

В "Сумиобленерго" зазначають, що докладають зусиль для відновлення стабільного електропостачання споживачам, які залишаються без світла після російської атаки.