Конотоп опинився під обстрілом, - мер міста

"Конотоп під обстрілом! Не нехтуємо", - написав мер міста.

Зазначимо, що перед цим повідомленням на території України почала поширюватися повітряна тривога. Зокрема, і в Києві.

У Повітряних Силах ЗСУ спочатку повідомили про ракетну небезпеку з північного сходу. Пізніше додали, що ворожа ракета на Чернігівщині летить в сторону Києва.

Станом на 15:13 у ПС заявили про відбій загрози для Київської і Чернігівської областей. Проте попередили про пуски КАБ тактичною авіацією у Харківській області.