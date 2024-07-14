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РФ завдала удари під Дніпром та Кривим Рогом: почались пожежі, є поранена

Дніпро, Неділя 14 липня 2024 08:52
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РФ завдала удари під Дніпром та Кривим Рогом: почались пожежі, є поранена Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область 14 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 14 липня атакували два райони Дніпропетровської області дронами та ракетами. Почалися пожежі, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram олови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"В ніч на 14 липня ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, приборкували рятувальники вогонь і в Криворізькому районі.

"Внаслідок атаки БПЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома. У районі пошкоджені 2 приватні будинки", - додав Лисак.

Вибухи у Дніпрі

Після 00:00 неділі, 14 липня, у Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи. У регіонах було оголошено тривогу. Причиною стала активність російської авіації.

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