РФ завдала удари під Дніпром та Кривим Рогом: почались пожежі, є поранена

Російські війська в ніч проти 14 липня атакували два райони Дніпропетровської області дронами та ракетами. Почалися пожежі, постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram олови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"В ніч на 14 липня ворог здійснив ракетну атаку на Дніпровський район. Через що сталося займання. Надзвичайники пожежу ліквідували", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, приборкували рятувальники вогонь і в Криворізькому районі.

"Внаслідок атаки БПЛА там загорілася трава. На жаль, постраждала 67-річна жінка. Їй надали всю необхідну допомогу. Лікуватиметься вдома. У районі пошкоджені 2 приватні будинки", - додав Лисак.