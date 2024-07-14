Конотоп оказался под обстрелом, - мэр города

Днем, 14 июля, город Конотоп Сумской области оказался под обстрелом российских окупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook городского головы Артема Семенихина.
"Конотоп под обстрелом! Не пренебрегаем", - написал мэр города.
Напомним, что перед этим сообщением на территории Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, и в Киеве.
В воздушных силах ВСУ сначала сообщили о ракетной опасности с северо-востока. Позже добавили, что вражеская ракета в Черниговской области летит в сторону Киева.
По состоянию на 15.13 в ПС заявили об отбое угрозы для Киевской и Черниговской областей. Однако предупредили о пусках КАБ тактической авиацией в Харьковской области.
Напомним, что в ночь на 14 июля российские войска нанесли удары под Днепром и Кривым Рогом. В результате атаки двух районов Днепропетровской области начались пожары, пострадала женщина.
Ранее РБК-Украина сообщало, сколько вражеских ракет и дронов было сбито силами ПВО в ночь на 14 июля.
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