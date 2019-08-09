"Бешикташ" договорился о трансфере Коноплянки

Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Ожидается, что о трансфере будет объявлено в ближайшее время

Полузащитник "Шальке" из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка в ближайшее время может перейти в "Бешикташ". Об этом сообщает Haber365.

По информации источника, клубы достигли договоренности о переходе 29-летнего украинца. Коноплянка подпишет трехлетний контракт со стамбульским клубом. Зарплата футболиста составит около 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с гельзенкирхенским "Шальке".

Напомним, ранее сообщалось, что украинский полузащитник близок к переходу в другой стамбульский клуб - "Фенербахче".

Коноплянка выступает за "Шальке" с 2016 года. Первый сезон в немецкой команде он провел на правах аренды, после чего присоединился к клубу на постоянной основе.

В прошедшем сезоне он провел 21 матч за "Шальке" во всех турнирах, забив гол и отдав две результативные передачи.