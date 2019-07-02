Коноплянка согласовал контракт с "Фенербахче"

Фото: Евгений Коноплянка (twitter.com/s04)

Стамбульский клуб предложил украинцу 3-летний контракт

Украинский полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в стамбульский "Фенербахче". Об этом сообщает портал издание Fanatik.

Соглашение между сторонами уже согласовано и будет подписано в ближайшее время. По информации источника, контракт будет рассчитан на три года, а сам Коноплянка будет зарабатывать 3,5 млн евро за сезон.

Отмечается, что штаб "Фенербахче" работает над созданием команды, которая станет чемпионом турецкой Суперлиги в новом сезоне.

Ранее генеральный директор "Шальке" Йохен Шнайдер подтвердил, что хавбек сборной Украины покинет клуб.

#Schneider: Auch @nabilbentaleb42, der sich gerade noch in der Reha befindet, wird sich neu orientieren. Genauso wie @kono10official, auch er wird sich eine neue Herausforderung suchen. #S04 #S04PK — FC Schalke 04 (@s04) June 27, 2019

Коноплянка в минувшем сезоне провел 21 матч в составе гельзенкирхенского клуба, забил 1 гол и сделал один ассист.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка резко упал в цене. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 6,5 млн евро.