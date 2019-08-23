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Коноплянка не був трансферною метою "Бешикташа"

Новини » Спорт    23.08.2019 - 13:53
Коноплянка не був трансферною метою "Бешикташа"
Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Українець був лише відволікаючим маневром

Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка не був головною трансферною метою "Бешикташа". Як повідомив на своїй сторінці в Twitter турецький журналіст Сердар Сарідаг, українець був відволікаючим маневром для преси від переговорів з "Тоттенхемом" щодо хавбека Жоржу-Кевіну Нкуду.

За його інформацією, трансфер 24-річного француза був пріоритетним варіантом для турецького клубу, керівництво якого не хотіло, щоб його перехід зірвався.

При цьому керівництво стамбульців готове було підписати Коноплянку, в разі зниження його вимог, однак в клубі сумнівалися, що українець піде на такі умови.

"Бешикташ" довгий час вважався фаворитом на трансфер півзахисника збірної України Євгена Коноплянки, але в підсумку віддав перевагу йому Жоржа-Кевіна Нкуду, з яким напередодні було підписано чотирирічний контракт.

Коноплянка виступає за "Шальке" з 2016 року. Перший сезон в німецькій команді він провів на правах оренди, після чого приєднався до клубу на постійній основі.

Минулого сезону він не проходив в основу "Шальке" і провів 21 лише матч у всіх турнірах, забивши гол і віддавши дві результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український півзахисник близький до переходу в інший стамбульський клуб - "Фенербахче".

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