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Коноплянка був відсутній на першому передсезонному тренуванні "Шальке"

Новини » Спорт    03.07.2019 - 13:54
Коноплянка був відсутній на першому передсезонному тренуванні "Шальке"
Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Український футболіст знаходиться в пошуках нового клубу

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка не готується до нового сезону в складі німецького "Шальке". Про це повідомляє ruhrnachrichten.de. 

Український футболіст був відсутній на першому передсезонному тренуванні гельзенкирхенської команди. За інформацією видання, Коноплянка продовжує пошуки нового клубу і займається переговорами.

Раніше генеральний директор "Шальке" заявив, що Коноплянка піде з клубу.

Також з'явилася інформація, що Коноплянка обирає між турецькими "Фенербахче" і "Бешикташем".

Коноплянка минулого сезону провів 21 матч в складі гельзенкирхенського клубу, забив 1 гол і зробив один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник німецького "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка різко впав в ціні. Раніше вінгер коштував 10 млн євро, тепер же його ціна - 6,5 млн євро.

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