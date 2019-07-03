Коноплянка був відсутній на першому передсезонному тренуванні "Шальке"

Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Український футболіст знаходиться в пошуках нового клубу

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка не готується до нового сезону в складі німецького "Шальке". Про це повідомляє ruhrnachrichten.de.

Український футболіст був відсутній на першому передсезонному тренуванні гельзенкирхенської команди. За інформацією видання, Коноплянка продовжує пошуки нового клубу і займається переговорами.

Die Kugel darf beim ersten Training natürlich nicht fehlen #S04 pic.twitter.com/LKiZLjT7Ux — FC Schalke 04 (@s04) July 1, 2019

Раніше генеральний директор "Шальке" заявив, що Коноплянка піде з клубу.

Також з'явилася інформація, що Коноплянка обирає між турецькими "Фенербахче" і "Бешикташем".

Коноплянка минулого сезону провів 21 матч в складі гельзенкирхенського клубу, забив 1 гол і зробив один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник німецького "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка різко впав в ціні. Раніше вінгер коштував 10 млн євро, тепер же його ціна - 6,5 млн євро.