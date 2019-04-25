Кононенко пришел на допрос в НАБУ

Фото: Игорь Кононенко (Униан)

Кононенко прибыл в Бюро без адвокатов

Соратник президента и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел 25 апреля в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу о масштабной энергетической афере. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что он пришел в НАБУ без адвокатов. Выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к его пресс-службе.

«Я сейчас приглашен на собеседование», – заявил Кононенко журналистам перед допросом и пообещал предоставить комментарии после его завершения pic.twitter.com/eqMTv1cTh4 — Схемы (@cxemu) April 25, 2019

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" говорилилось о масштабной энергетической афере, к которой были привлечены экс-председатель правления "Энергосети" Дмитрий Крючков, которого разыскивали за вывод сотен миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго" весной - летом 2015 года, соратник действующего президента Украины Игорь Кононенко и бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы.

Крючков прокомментировал информацию об энергетической афере и заявил, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко по работе компании "Энергосеть" с государственными облэнерго в частности - от Игоря Кононенко. По его словам, компания работала на законных основаниях, но потом к нему приехали представили президента с предложением поделиться частью корпоративных прав компании "Энергосеть".