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Кононенко пришел на допрос в НАБУ

Новости » Политика    25.04.2019 - 12:11
Кононенко пришел на допрос в НАБУ
Фото: Игорь Кононенко (Униан)

Кононенко прибыл в Бюро без адвокатов

Соратник президента и заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко пришел 25 апреля в Национальное антикоррупционное бюро Украины на допрос по делу о масштабной энергетической афере. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что он пришел в НАБУ без адвокатов. Выйдя из НАБУ, Кононенко отказался комментировать ситуацию и посоветовал обратиться к его пресс-службе.

 

Напомним, в расследовании журналистов программы "Схемы" говорилилось о масштабной энергетической афере, к которой были привлечены экс-председатель правления "Энергосети" Дмитрий Крючков, которого разыскивали за вывод сотен миллионов гривен "Запорожьеоблэнерго" весной - летом 2015 года, соратник действующего президента Украины Игорь Кононенко и бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы.

Крючков прокомментировал информацию об энергетической афере и заявил, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко по работе компании "Энергосеть" с государственными облэнерго в частности - от Игоря Кононенко. По его словам, компания работала на законных основаниях, но потом к нему приехали представили президента с предложением поделиться частью корпоративных прав компании "Энергосеть".

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