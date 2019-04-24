ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НАБУ ждет Кононенко на допрос в четверг, - "Радио Свобода"

Новости » Политика    24.04.2019 - 02:33
НАБУ ждет Кононенко на допрос в четверг, - "Радио Свобода"
Фото: Игорь Кононенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В НАБУ официально не подтвердили и не опровергли информацию

Допрос в Национальном антикоррупционном бюро соратника действующего президента и заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игоря Кононенко по делу о масштабной энергетической афере назначен на четверг, 25 апреля. Об этом сообщили два независимых источника в правоохранительных органах, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В то же время, как отмечает агентство, в НАБУ эту информацию официально не подтвердили и не опровергли.

Ранее журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали данные о расследовании масштабной аферы в сфере энергетики с участием экс-главы правления "Энергосети" Дмитрия Крючкова, которого разыскивали за вывод сотен миллионов гривен из "Запорожьеоблэнерго" весной - летом 2015 года.

Для проверки телефонных переговоров Крючкова с соратником действующего президента Украины Игорем Кононенко и бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами образцы передали экспертам в США, которые подтвердили принадлежность голосов на записях.

Фигуранты обсуждали незаконные способы получения контроля над государственными "Запорожьеоблэнерго", "Черкассыоблэнерго" и "Харьковоблэнерго", а также распределение между участниками схемы значительных сумм.

Напомним, бывший депутат Дмитрий Крючков утверждает, что получал указания от окружения президента Петра Порошенко по работе компании "Энергомережа" с государственными облэнерго, в частности - от Игоря Кононенко.

 

ГБР проводит следственные действия в НАБУ ГБР передали материалы по взятке Сытнику
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины НАБУдопросИгорь Кононенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь