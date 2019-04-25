Кононенко прийшов на допит в НАБУ

Фото: Ігор Кононенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кононенко прибув до Бюро без адвокатів

Соратник президента та заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко прийшов 25 квітня у Національне антикорупційне бюро України на допит у справі щодо масштабної енергетичної афери. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що він прийшов до НАБУ без адвокатів. Вийшовши із НАБУ, Кононенко відмовився коментувати ситуацію і порадив звернутися до його прес-служби.

«Я зараз запрошений на співбесіду», – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4 — Схеми (@cxemu) April 25, 2019

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів програми "Схеми" йшлося про масштабну енергетичну аферу, до якої були залучені екс-голова правління "Енергомережі" Дмитро Крючков, якого розшукували за виведення сотень мільйонів гривень із "Запоріжжяобленерго" навесні - влітку 2015 року, соратник чинного президента України Ігор Кононенко і бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси.

Крючков прокоментував інформаці про енергетичну аферу і заявив, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка по роботі компанії "Енергомережа" з державними обленерго зокрема - від Ігоря Кононенка. За його словами, компанія працювала на законних підставах, але потім до нього приїхали представили президента з пропозицією поділитися частиною корпоративних прав компанії "Енергомережа".