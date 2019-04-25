ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кононенко прийшов на допит в НАБУ

Новини » Політика    25.04.2019 - 12:11
Кононенко прийшов на допит в НАБУ
Фото: Ігор Кононенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кононенко прибув до Бюро без адвокатів

Соратник президента та заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко прийшов 25 квітня у Національне антикорупційне бюро України на допит у справі щодо масштабної енергетичної афери. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що він прийшов до НАБУ без адвокатів.  Вийшовши із НАБУ, Кононенко відмовився коментувати ситуацію і порадив звернутися до його прес-служби.

 

Нагадаємо, у розслідуванні журналістів програми "Схеми" йшлося про масштабну енергетичну аферу, до якої були залучені екс-голова правління "Енергомережі" Дмитро Крючков, якого розшукували за виведення сотень мільйонів гривень із "Запоріжжяобленерго" навесні - влітку 2015 року, соратник чинного президента України Ігор Кононенко і бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси.

Крючков прокоментував інформаці про енергетичну аферу і заявив, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка по роботі компанії "Енергомережа" з державними обленерго зокрема - від Ігоря Кононенка. За його словами, компанія працювала на законних підставах, але потім до нього приїхали представили президента з пропозицією поділитися частиною корпоративних прав компанії "Енергомережа".

НАБУ розслідує розтрату держкоштів "Кінокварталом" Зеленського НАБУ чекає Кононенка на допит у четвер, - "Радіо Свобода"
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України НАБУІгор Кононенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся