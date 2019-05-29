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Кононенко не пойдет на выборы с "Солидарностью" Порошенко


Соратник экс-президента уходит с партийных должностей в "Европейской солидарности"

Соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко и замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Кононенко не намерен идти на выборы в ВР по спискам партии "Европейская солидарность". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

По словам Кононенко, он хочет дать дорогу "новым" и "незапятнанным" политикам.

"Я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне", - написал он.

Кононенко также добавил, что покидает партийные должности в "Европейской солидарности".

"Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать", - отметил он.

Напомним, партии "Европейская солидарность" и УДАР договорились о совместном походе на выборы в Верховную раду, они также согласились на формирование совместного списка на основе праймериз. 

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