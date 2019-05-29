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Кононенко не піде на вибори із "Солідарністю" Порошенка


Соратник екс-президента залишає партійні посади у "Європейській солідарності"

Соратник колишнього президента України Петра Порошенка та заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Кононенко не має наміру йти на вибори до ВР за списками партії "Європейська солідарність". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook.

Зі слів Кононенка, він хоче дати дорогу молодим та "незаплямованим" політикам.

"Я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам, біографія яких буде писатися на чистому аркуші, що не заплямований у гібридній інформаційній війні", - написав він.

Кононенко також додав, що залишає партійні посади у "Європейській солідарності".

"Також хочу дати можливість проявити себе молодим партійцям, тому полишаю партійні посади - це мій особистий внесок у створення "соціальних ліфтів" в Україні. Вірю в нашу молодь і завжди готовий її підтримати", - зазначив він.

Нагадаємо, партії "Європейська солідарність" і УДАР домовилися про спільний похід на вибори до Верховної Ради, вони також погодилися на формування спільного списку на основі праймеріз.

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