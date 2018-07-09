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Интервью

В Коннектикуте при обрушении балкона пострадали 15 человек

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 07:37
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)
Фото: полиция США (facebook.com/NYPD)

На балконе в момент инцидента находились 20 человек

В результате обрушения балкона в Хартфорде, штат Коннектикут, пострадали 15 человек.  Об этом сообщает NBC со ссылкой на начальника городской пожарной охраны.

Как сообщается, на балконе в момент инцидента находились 20 человек. По версии местных властей, на балконе собрались члены семьи, празднуя торжество.

Напомним, ранее сообщалось, что от шести до десяти человек могли погибнуть при обрушении пешеходного моста в Майами (США). В американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших.

Так, на первой пресс-конференции в связи с происшествием глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находились люди.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, полиция, обрушение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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