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Інтерв'ю

У Коннектикуті при обваленні балкона постраждали 15 людей

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 07:37
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

На балконі в момент інциденту перебували 20 осіб

В результаті обвалення балкону в Хартфорді, штат Коннектикут, постраждали 15 осіб. Про це повідомляє NBC з посиланням на начальника міської пожежної охорони.

Як повідомляється, на балконі в момент інциденту перебували 20 осіб. За версією місцевої влади, на балконі зібралися члени сім'ї, святкуючи свято.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від шести до десяти людей могли загинути при обваленні моста в Майамі (США). В американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і велику кількість постраждалих.

Так, на першій прес-конференції у зв'язку з подією глава поліції округу Майамі-Дейд Хуан Перес не став говорити про кількість загиблих, повідомивши тільки, що в автомобілях, які накрило мостом, знаходилися люди.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, полиция, обрушение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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