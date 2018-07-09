У Коннектикуті при обваленні балкона постраждали 15 людей

На балконі в момент інциденту перебували 20 осіб

В результаті обвалення балкону в Хартфорді, штат Коннектикут, постраждали 15 осіб. Про це повідомляє NBC з посиланням на начальника міської пожежної охорони.

Як повідомляється, на балконі в момент інциденту перебували 20 осіб. За версією місцевої влади, на балконі зібралися члени сім'ї, святкуючи свято.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що від шести до десяти людей могли загинути при обваленні моста в Майамі (США). В американському штаті Флорида обрушився пішохідний міст, відомо про загиблих і велику кількість постраждалих.

Так, на першій прес-конференції у зв'язку з подією глава поліції округу Майамі-Дейд Хуан Перес не став говорити про кількість загиблих, повідомивши тільки, що в автомобілях, які накрило мостом, знаходилися люди.