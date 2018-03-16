Стало известно число жертв обрушения моста в Майами

От шести до десяти человек могли погибнуть при обрушении пешеходного моста в Майами (США). Об этом сообщил сенатор от штата Флорида Билл Нельсон, передает Fox News.

"Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до десяти человек", - сказал Нельсон.

Так, на первой пресс-конференции в связи с происшествием глава полиции округа Майами-Дейд Хуан Перес не стал говорить о числе погибших, сообщив только, что в автомобилях, которые накрыло мостом, находились люди.

Напомним, ранее сообщалось, что в американском штате Флорида обрушился пешеходный мост, известно о погибших и большом числе пострадавших.

Так, рухнул строившийся мост рядом с кампусом Международного университета Флориды в Майами. Мост был открыт только несколько дней назад.