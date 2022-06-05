ru ua
Вс, 05 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключения

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 июня 2022 10:34
Конкурсы на руководителей госкомпаний остановили на время войны, но есть исключения Фото: правительство проведет конкурсы по отбору членов наблюдательных советов крупнейших госпредприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров на период военного положения остановил конкурсы по отбору руководителей и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Однако это не касается членов наблюдательных советов государственных банков и "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрпочта", портов, аэропорта "Борисполь" и "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 31 мая 2022 г. № 643.

Согласно постановлению:

  • не проводится конкурсный отбор руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики;
  • останавливается конкурсный отбор руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования, объявленный до момента введения в действие военного положения;
  • назначение на должность руководителей, и членов надзорных предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, осуществляется субъектом управления объектами государственной собственности без конкурса за согласование с Кабмином на срок, который не превышает срока действия военного положения и трех месяцев после его прекращения или отмены.

В то же время нормы постановления не применяются к проведению конкурсного отбора членов наблюдательных советов "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", НАК "Нафтогаз Украины", "Укрпочта", государственных предприятий "Администрация морских портов Украины", "Международный аэропорт "Борисполь" и "Энергоатом", а также членов наблюдательных советов государственных банков.

Напомним, Кабинет министров переназначил Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" сроком на один год. Контракт будет действовать до 29 апреля 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
Путин может остановить войну своим приказом, а его отсутствие - унижение мира, - Зеленский
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине