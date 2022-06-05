ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Конкурси на керівників держкомпаній зупинили на час війни, але є виключення

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 червня 2022 10:34
Конкурси на керівників держкомпаній зупинили на час війни, але є виключення Фото: уряд проведе конкурси з відбору членів наглядових рад найбільших держпідприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів на період воєнного стану зупинив конкурси з відбору керівників та членів наглядових рад державних підприємств. Однак це не стосується членів наглядових рад державних банків та "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз України", "Укрпошта", портів, аеропорту "Бориспіль" та "Енергоатома".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 31 травня 2022 р. № 643.

Згідно з постановою:

  • не проводиться конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки;
  • зупиняється конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання, оголошений до моменту введення в дію воєнного стану;
  • призначення на посаду керівників, та членів наглядових підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, здійснюється суб’єктом управління об’єктами державної власності без конкурсу за погодження з Кабміном на строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Водночас норми постанови не застосовуються до проведення конкурсного відбору членів наглядових рад "Укренерго", "Укргідроенерго", НАК "Нафтогаз України", "Укрпошта", державних підприємств "Адміністрація морських портів України", "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і "Енергоатом", а також членів наглядових рад державних банків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів перепризначив Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" строком на один рік. Контракт буде діяти до 29 квітня 2023 року.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні