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Конкурсная комиссия не избрала главу САП. Послы G7 призвали завершить процесс

Автор: Дмитрий Кузнецов

Послы стран "Большой семерки" (G7) выразили разочарование срывом избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Они призвали завершить процесс как можно быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Послы G7 разочарованы отказом назначенных Верховной радой членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем набравшего наибольшее количество баллов", - отмечается в заявлении.

Они добавили, что дальнейшая задержка избрания главы САП неоправданна и противоречит обязательствам Украины.

Напомним, вчера, 21 декабря, комиссия по избранию главы САП не смогла набрать достаточное количество голосов за одного из кандидатов - против проголосовали почти все члены, избранные Радой.

Отметим, 20 декабря Окружной административный суд Киева (ОАСК) заблокировал проведение конкурса на пост главы САП, в частности, был отменен порядок работы комиссии.

Как сообщало РБК-Украина, в Офисе президента Украины назвали решение ОАСК неокончательным и заявили о намерении его детально проанализировать.

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G7САП