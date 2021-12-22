Конкурсна комісія не обрала голову САП. Посли G7 закликали завершити процес

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу послів країн G7 в Україні в Twitter.

Вони додали, що подальша затримка обрання голови САП невиправдана і суперечить зобов'язанням України.

Нагадаємо, вчора, 21 грудня, комісія з обрання голови САП не змогла набрати достатню кількість голосів за одного з кандидатів - проти проголосували майже всі члени, обрані Радою.

Зазначимо, 20 грудня Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) заблокував проведення конкурсу на посаду голови САП, зокрема, було скасовано порядок роботи комісії.

Як повідомляло РБК-Україна, в Офісі президента України назвали рішення ОАСК неостаточним і заявили про намір його детально проаналізувати.