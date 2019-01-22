Из конкурса в антикоррупционный суд выбыли еще 10 кандидатов

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Конкурсную комиссию 21 января прошли лишь двое судей

Международные эксперты совместно с Высшей квалификационной комиссией судей 21 января 2019 рассмотрели биографии еще 12 кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International.

Из конкурса выбыли 10 судей, из которых один решил снять свою кандидатуру добровольно. В частности, на следующие этапы конкурса прошли судьи и экс-судьи Петр Бурда, Николай Дидык, Вячеслав Дмитриев, Олег Кимстачов, Алексей Омельян, Виктор Ануфриев, Иван Соловьев, Руслан Хитрик, Татьяна Черныш и адвокат Дмитрий Ягун.

"Еще до начала собеседований житомирский судья Алексей Омельян решил снять свою кандидатуру", - добавили в TI.

Двум судьям удалось пройти конкурсную комиссию. Это судья Инна Белоус ("судья Майдана", - TI) и Петр Феськов.

"Подчеркиваем, что ТI Украина вместе с партнерами внесла тернопольскую судью Белоус в перечень недостойных кандидатов из-за ее решения о запрете мирных собраний во время Революции достоинства. Мы надеемся, что ВККС уделит дополнительное внимание этому вопросу во время своего собеседования уже в ближайшее время", - отметили в организации.

Что же касается Петра Феькова, то он - судья Млиновского районного суда - не направил пояснения к Общественного совета международных экспертов, сказав, что забыл, а "дома нет интернета".

По состоянию на 21.01, в общем уже 18 человек выбыли из конкурса. Следующие совместные заседания ВККС и ОСМЭ запланированы на 22 января, 23 января, 24 января и 28 января.

Напомним, Общественный совет международных экспертов инициировал рассмотрение 49 спорных кандидатур на должности судей ВАКС.