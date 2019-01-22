Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 10 кандидатів

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Конкурсну комісію 21 січня пройшли лише двоє суддів

Міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 21 січня 2019 розглянули біографії ще 12 кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Transparency International.

З конкурсу вибули 10 суддів, з яких один вирішив зняти свою кандидатуру добровільно. Зокрема, на наступні етапи конкурсу не пройшли судді та екс-судді Петро Бурда, Микола Дідик, В’ячеслав Дмитрієв, Олег Кімстачов, Олексій Омельян, Віктор Онуфрієв, Іван Соловйов, Руслан Хитрик, Тетяна Черниш та адвокат Дмитро Ягунов.

"Ще до початку співбесід житомирський суддя Олексій Омельян вирішив зняти свою кандидатуру", - додали в TI.

Двом суддям вдалося пройти конкурсну комісію. Це суддя Інна Білоус ("суддя Майдану", - TI) та Петро Феськов.

"Наголошуємо, що ТІ Україна разом з партнерами внесла тернопільську суддю Білоус до переліку негідних кандидатів через її рішення про заборону мирних зібрань під час Революції гідності. Ми сподіваємося, що ВККС приділить додаткову увагу цьому питанню під час своєї співбесіди вже найближчим часом", - зазначили в організації.

Що ж до Петра Феькова, то він - суддя Млинівського районного суду - не надіслав пояснення до Громадської ради міжнародних експертів, сказавши, що забув, а "вдома немає інтернету".

Станом на 21.01, загалом вже 18 осіб вибули з конкурсу. Наступні спільні засідання ВККС та ГРМЕ заплановані на 22 січня, 23 січня, 24 січня та 28 січня.

Нагадаємо, Громадська рада міжнародних експертів ініціювала розгляд 49 спірних кандидатур на посади суддів ВАКС.