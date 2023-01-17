Конкурс на директора НАБУ: до наступного етапу пройшли 22 кандидати

Повідомляється, що 16 січня затвердили результати тестування загальних здібностей, а також оголосили рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок. Також було повідомлено про розгляд скарг та затверджені дані про кандидатів, які будуть оприлюднені.

Зазначено, що тестування загальних здібностей 13-14 січня пройшло 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу.

Комісія затвердила загальний рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок.

Було вирішено допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1 по 22 місце, адже кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, і мають бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Комісія наголосила, що наступний етап - це практичне завдання, яке буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів.

Окрім того, комісія повідомила про результати розгляду звернень та скарг.. Заявники отримають індивідуальні відповіді на електронну пошту.

Комісія також доручила робочій групі звернутися із пропозицією до кандидатів подати майнові декларацій за 2021 та 2022 роки та оприлюднити дані про кандидатів - автобіографії, анкети, та майнові декларації з врахуванням вимог законодавства.

Як повідомлялося раніше, у вересні Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер на посаду не можуть призначити особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.

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