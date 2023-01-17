UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конкурс на директора НАБУ: до наступного етапу пройшли 22 кандидати

Фото: до наступного етапу конкурсу на директора НАБУ пройшли 22 кандидати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До наступного етапу конкурсу на заняття посади директора Національного антикорупційного бюро України пройшли 22 кандидати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комісію з проведення конкурсу на заняття посади директора НАБУ у Facebook.

Повідомляється, що 16 січня затвердили результати тестування загальних здібностей, а також оголосили рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок. Також було повідомлено про розгляд скарг та затверджені дані про кандидатів, які будуть оприлюднені.

Зазначено, що тестування загальних здібностей 13-14 січня пройшло 49 кандидатів з 50 допущених за результатом попереднього етапу.

Комісія затвердила загальний рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок.

Було вирішено допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1 по 22 місце, адже кандидати, які розділили 19-22 місця набрали однакову кількість балів, і мають бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Комісія наголосила, що наступний етап - це практичне завдання, яке буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів.

Окрім того, комісія повідомила про результати розгляду звернень та скарг.. Заявники отримають індивідуальні відповіді на електронну пошту.

Комісія також доручила робочій групі звернутися із пропозицією до кандидатів подати майнові декларацій за 2021 та 2022 роки та оприлюднити дані про кандидатів - автобіографії, анкети, та майнові декларації з врахуванням вимог законодавства.

Як повідомлялося раніше, у вересні Верховна Рада ввела ще одну вимогу до кандидатів на посаду директора НАБУ. Тепер на посаду не можуть призначити особу, яка перебувала за межами нашої країни сукупно більше ніж 21 день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ