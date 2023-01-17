Конкурс на директора НАБУ: в следующий этап прошли 22 кандидата

Сообщается, что 16 января утвердили результаты тестирования общих способностей, а также объявили рейтинг кандидатов по результатам тестирования на знание законодательства и общих навыков. Также было сообщено о рассмотрении жалоб и утверждены данные о кандидатах, которые будут обнародованы.

Отмечено, что тестирование общих способностей 13-14 января прошло 49 кандидатов из 50 допущенных по результатам предварительного этапа.

Комиссия утвердила общий рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирований на знание законодательства и общих навыков.

Было решено допустить к следующему этапу конкурса кандидатов кандидатов, которые разместились с 1 по 22 место, ведь кандидаты, разделившие 19-22 места, набрали одинаковое количество баллов, и должны быть допущены к следующему этапу конкурса.

Комиссия подчеркнула, что следующий этап - это практическое задание, которое будет проходить в один день одновременно для всех кандидатов.

Кроме того, комиссия сообщила о результатах рассмотрения обращений и жалоб. Заявители получат индивидуальные ответы на электронную почту.

Комиссия также поручила рабочей группе обратиться с предложением к кандидатам подать имущественные декларации за 2021 и 2022 годы и обнародовать данные о кандидатах - автобиографии, анкеты и имущественные декларации с учетом требований законодательства.

Как сообщалось ранее, в сентябре Верховная Рада ввела еще одно требование к кандидатам на должность директора НАБУ. Теперь на должность не могут назначить лицо, которое находилось за пределами нашей страны совокупно более 21 дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.