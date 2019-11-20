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Конкурент Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства Израиля

Новости » В мире     20.11.2019 - 20:39
Конкурент Нетаньяху вернул мандат на формирование правительства Израиля
Фото: Бени Ганц (flickr.com/idfonline)

Далее право на формирование правительства может получить любой из 120 избранных депутатов

В Израиле лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц вернул мандат на формирование правительства президенту Реувену Ривлину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сообщается, что Ганц не смог договориться со своим конкурентом, действующим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху об условиях формирования нового правительства. 20 ноября он вернул мандат на формирование Кабинета министров президенту Ривлину.

Отмечается, что согласно законодательству с 21 ноября на протяжении 21 дня любой из 120 избранных депутата парламента может получить право на формирование Кабмина. Для этого необходимо собрать подписи большинства депутатов (61 подпись).

Ранее о провале переговоров по созданию правительства сообщил Нетаньяху. По его словам, переговоры провалились, поскольку Ганц не согласен с условием, согласно которому Нетаньяху первым возглавит новообразованное правительство.

Напомним, изначально право на формирование коалиции президент Израиля передал Биньямину Нетаньяху. Однако он 21 октября вернул мандат Ривлину, так как не смог договориться с Ганцом о формировании коалиции большинства.

После этого, право на создание правительства получил Бени Ганц, чья партия получила большинство мандатов во время парламентских выборов в Израиле. Ему необходимо было представить новый Кабмин до окончания 20 ноября.

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