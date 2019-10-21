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Нетаньяху вернул президенту мандат на формирование правительства

Новости » В мире    21.10.2019 - 21:10
Нетаньяху вернул президенту мандат на формирование правительства
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Правительство Израиля будет формировать президент Руавен Ривлин

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от права на формирование правительства и передал мандат на это президенту страны Реувену Ривлину. Об этом сообщает Israelinfo.

Сообщается, что Нетаньяху отказался от мандата на формирование правительства, после неудачной попытки обеспечить коалицию большинства в парламенте Израиля.

"За последние недели я не раз приглашал Ганца (главный оппонент Нетаньяху - ред.) за стол переговоров, но раз за разом получал отказ. У нас был шанс сохранить Израиль как еврейское и демократическое государство - решение существовало, и решение мы потеряли", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 сентября президент Израиля дал Нетаньяху мандат на формирование правительства.

В результате выборов в Израиле партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху отобрала 32-й мандат в партии "Яадут ха-Тора" за счет всего 68 голосов. Таким образом, партия Нетаньяху заняла второе место в избирательной гонке. Большинство мандатов получили представители партии Бени Ганца "Кахоль-Лаван" – 33.

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