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Конкурент Нетаньяху повернув мандат на формування уряду Ізраїлю

Новини » В світі     20.11.2019 - 20:39
Конкурент Нетаньяху повернув мандат на формування уряду Ізраїлю
Фото: Бені Ганц (flickr.com/idfonline)

Далі право на формування уряду може отримати будь-зі 120 обраних депутатів

В Ізраїлі лідер блоку "Кахоль-Лаван" Бені Ганц повернув мандат на формування уряду президенту Реувену Ривліну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Повідомляється, що Ганц не зміг домовитися зі своїм конкурентом, чинним прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху про умовах формування нового уряду. 20 листопада він повернув мандат на формування Кабінету міністрів президентові Ривліну.

Наголошується, що відповідно до законодавства з 21 листопада протягом 21 дня будь зі 120 обраних депутата парламенту може отримати право на формування Кабміну. Для цього необхідно зібрати підписи більшості депутатів (61 підпис).

Раніше про провал переговорів про створення уряду повідомив Нетаньяху. За його словами, переговори провалилися, оскільки Ганц не згоден з умовою, згідно з яким Нетаньяху першим очолить новостворений уряд.

Нагадаємо, спочатку право на формування коаліції президент Ізраїлю передав Біньяміну Нетаньяху. Однак він 21 жовтня повернув мандат Ривліну, так як не зміг домовитися з Ганцом про формування коаліції більшості.

Після цього, право на створення уряду отримав Бені Ганц, чия партія отримала більшість мандатів під час парламентських виборів в Ізраїлі. Йому необхідно було представити новий Кабмін до закінчення 20 листопада.

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